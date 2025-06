O FC Porto levou a melhor sobre o Óquei de Barcelos por 3-2 e sagrou-se bicampeão nacional de hóquei em patins.

Em cima da mesa estava a possibilidade de haver campeão nacional no quarto jogo da final do play-off e a verdade é que o campeão em título entrou com o pé direito no encontro. Logo aos cinco minutos, uma recuperação em zona subida permitiu a Gonçalo Alves ganhar metros e atirar para o fundo da baliza de Conti.

O melhor período dos azuis e brancos no encontro culminou com o 2-0 a meio da primeira parte e por intermédio de Carlo Di Benedetto. Novo erro do Óquei de Barcelos e o segundo para os comandados de Ricardo Alves.

Já em cima do intervalo, a equipa da casa reduziu e Miguel Rocha levou à loucura as centenas de adeptos presentes em Barcelos. Os jogadores regressaram aos balneários e de lá veio (novamente) a inspiração de Gonçalo Alves. O internacional português beneficiou de mais um lance de contra-ataque e finalizou para o 3-1.

A vantagem de dois golos permitiu ao FC Porto controlar melhor o encontro, mas o que é facto é que o Óquei de Barcelos ainda teve tempo para reduzir a desvantagem, graças ao remate certeiro de Pedro Silva.

Até final, o resultado não sofreu quaisquer alterações e a festa fez-se de azul e branco em Barcelos. O FC Porto conquistou assim o 26.º campeonato nacional da história.

