Com um golos sofrido nos segundos finais, o FC Porto empatou no reduto do Famalicense, em jogo da 18.ª jornada do Campeonato de Hóquei em Patins (7-7).

Os dragões ficam nos 39 pontos, a dois de Óquei de Barcelos e Sporting, que venceram Parede (4-5) e Valongo (6-1), respetivamente.

Na liderança está o Benfica, que venceu a Oliveirense por 3-1, e tem agora 48 pontos.