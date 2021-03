O FC Porto recebeu e venceu a UD Oliveirense por 8-2, esta quarta-feira, em jogo de acerto de calendário, relativo à 13.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Também esta quarta-feira, o Sporting triunfou no Pavilhão das Goladas frente ao HC Braga, em jogo a contar para a 18.ª jornada.

Com o resultado desta quarta-feira, o FC Porto confirmou a liderança isolada no campeonato, com 57 pontos, mais três que o Óquei de Barcelos. Já o Sporting é terceiro, com 47 pontos. Está a sete pontos do Óquei e a dez do FC Porto, mas tem menos dois jogos realizados.