O FC Porto é o novo líder do campeonato nacional de hóquei em patins: os dragões golearam esta tarde na deslocação ao terreno do Juventude de Viana, por 6-0, e aproveitaram da melhor maneira o desaire do Óquei Barcelos em casa do Sporting, na véspera.

Rafa (9m, 44m), Reinaldo García (26m), Poka (35m), Carlo Di Benedetto (50m), Gonçalo Alves (50m) anotaram os golos do conjunto azul e branco.

Assim, o FC Porto lidera a tabela classificativa com 47 pontos, mais dois do que o Óquei de Barcelos. O Benfica é terceiro, com 38 pontos.

Os outros jogos do dia:

Sanjoanense – Famalicense, 5-5

Oliveirense - Valongo, 4-3

Sporting de Tomar - HC Turquel, 3-1

Riba d’Ave - HC Braga, 2-3