O FC Porto atropelou o Sporting na Dragão Arena, vencendo por 6-0 em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins e aproximou-se dos leões no topo da classificação, ao mesmo tempo que abriu a possibilidade de o Benfica ficar isolado na liderança, uma vez que venceu a Juv. Viana.

Mas primeiro o clássico que se jogou no Porto e que foi dominado desde o início pela equipa da casa. Carlo di Benedetto marcou o 1-0 e Gonçalo Alves ampliou para 2-0 ainda na primeira parte.

No segundo tempo, já depois de o Sporting ter desperdiçado um livre direto, Gonçalo Alves bisou e fez o 3-0.

E se o português bisou, Benedetto não lhe quis ficar atrás e foi ele o autor do 5-0, já depois de Reinaldo Garcia ter marcado o quarto da noite. Mas o descalabro do Sporting não iria ficar por aí e logo a seguir um autogolo deu o 6-0 ao FC Porto.

Com este resultado, o FC Porto passa a somar 39 pontos, menos um do que o Sporting e menos quatro do que o Benfica.

A jogar em casa, as águias venceram o Juv. Viana por 7-2 e aproveitaram o deslize do Sporting para se isolarem no topo da classificação.

