O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem multou o FC Porto em 2.280 euros, montante ao qual acrescem 81 euros por custas do processo, devido aos insultos de adeptos dos dragões a Carlos Nicolía, atleta do Benfica, no Clássico de hóquei em patins de 18 de janeiro.

O organismo deu como provado os insultos, tais como «assassino», «mataste a tua mulher» e «volta para a tua terra», proferidos no Dragão Arena quando o atleta estava no banco de suplentes.

Após a partida, recorde-se, o jogador argentino denunciou os insultos nas redes sociais relacionados com a morte da sua mulher, que faleceu vítima de uma doença prolongada em 2014.