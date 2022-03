O FC Porto anunciou a renovação de contrato com o hoquista Rafa, que passa a ficar ligado aos azuis e brancos até 2026.

O avançado de 30 anos, campeão europeu e mundial por Portugal, está no FC Porto desde 2014/15, tendo anteriormente concluído a formação nos dragões.

A equipa de hóquei do FC Porto lidera o campeonato nacional de hóquei em patins com 49 pontos em 19 jogos. O Óquei de Barcelos é segundo (45), o Sporting terceiro (41) e o Benfica está na quarta posição com 40 pontos e menos um jogo.