Modalidades
Há 52 min
Hóquei: FC Porto-Sporting nas «meias» da Elite Cup, Benfica com Oliveirense
Jogos marcados para este sábado
FC Porto e Sporting têm encontro marcado nas meias-finais da Elite Cup de hóquei em patins, depois dos triunfos desta sexta-feira.
Os dragões venceram a Juventude Pacense nos penáltis, após o empate a três, enquanto os leões afastaram a Sanjoanense com um triunfo por 4-2.
O Clássico está marcado para as 17h00 deste sábado.
A outra meia-final vai opor o Benfica à Oliveirense. Os encarnados eliminaram o Sp. Tomar nos quartos de final (3-2), ao passo que o conjunto de Oliveira de Azeméis bateu o campeão europeu Óquei de Barcelos, por 2-1.
O jogo disputa-se também no sábado, às 21h00.
