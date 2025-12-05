Hóquei: FC Porto supera Oliveirense no regresso às vitórias no campeonato
Triunfo permite aos dragões ultrapassarem a equipa de Oliveira de Azeméis na tabela
O FC Porto retomou o trilho dos triunfos na fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, ao derrotar a Oliveirense, por 2-1, no jogo que marca o arranque da oitava jornada da prova.
Os golos surgiram na parte inicial da partida. Carlo di Benedetto adiantou os dragões aos 6 minutos, Nuno Santos repôs a igualdade na resposta e Gonçalo Alves fez o 2-1 ao minuto 8.
Na reta final do encontro, a Oliveirense viu o 2-2 ser a anulado a Marc Rouzé, que terá levantado a bola acima da altura regulamentar na execução de um livre direto, na sequência da décima falta dos dragões.
O triunfo deixa o FC Porto, à condição, no quinto lugar da tabela classificativa, com 13 pontos, mais dois do que a Oliveirense, equipa que ultrapassou nesta jornada.
A oitava ronda da fase regular do campeonato prossegue no sábado com os jogos HC Braga-Benfica (16h00), Juventude Pacense-Sp. Tomar (17h30), Carvalhos-Póvoa (18h00), Riba D’Ave-Sporting (19h00) e Óquei de Barcelos-Sanjoanense (21h30). Na segunda-feira joga-se o Turquel-Valongo (18h00).