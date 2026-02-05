Hóquei: FC Porto vence Barcelona, Benfica empata e Sporting goleia
Óquei de Barcelos bate o Hockey Bassano
Óquei de Barcelos bate o Hockey Bassano
O FC Porto venceu o Barcelona por 2-0 e saltou para a liderança do Grupo A da Liga dos Campeões de hóquei em patins.
Os dragões, que vinham de um empate em Barcelos para o campeonato, venceram na Catalunha com golos na primeira parte, da autoria de Rafa (10m) e Ezequiel Mena (25m).
Com este triunfo, o FC Porto passa a somar 15 pontos, mais dois do que o Barcelona.
Já no Grupo B, também esta quinta-feira, o Benfica empatou a quatro golos na visita ao Liceo.
Nil Roca abriu o marcador para os encarnados aos três minutos, mas a formação da Corunha deu a volta com golos de David Torres (4m) e Toni Pérez (7m).
Na segunda parte, aos 35 minutos, Zé Miranda fez o empate. No entanto, Bruno Saavedra (38m) voltou a colocar o Liceo na frente. O Benfica respondeu de imediato, por intermédio de Lucas Ordoñez (40m) e os dois últimos golos foram apontados nos minutos finais. Nuno Paiva (47m) apontou o 4-3 e Gonçalo Pinto (49m) garantiu um ponto às águias, que lideram o Grupo B de forma isolada, com 16 pontos, mais seis do que o Sporting, o segundo classificado, que goleou a Oliveirense (5-1).
Os leões, que tinham perdido com a formação de Oliveira de Azeméis na ronda passada, impuseram-se no João Rocha e colocaram-se na frente logo aos seis minutos, através de Rafael Bessa. Henrique Magalhães ampliou a vantagem verde e branca em cima do minuto 20, enquanto Danilo Rampulla (33m) assinou o terceiro golo do Sporting.
Na reta final, Lucas Martínez (45m) reduziu para a Oliveirense, mas Roc Pujadas (47m) e Nolito Romero (50m) voltaram a marcar para selar a goleada leonina.
O Sporting é, então, segundo classificado, com dez pontos, a seis do líder Benfica e com mais dois do que o Liceo, que é terceiro.
No quarto lugar, está o Óquei de Barcelos, que igualou os sete pontos da Oliveirense, ao vencer por 6-3 na receção ao Hockey Bassano, com quem tinha perdido na quinta jornada.
Na Catedral, Carlos Ramos (4 e 26m), Ivan Morales (7 e 32m) e Miguel Rocha (38 e 49m) apontaram os golos dos barcelenses, ao passo que Gerard Riba (30 e 40m) e Fernando Montigel (23m) marcaram a favor do líder do campeonato italiano.