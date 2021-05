O FC Porto apurou-se este sábado para as meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, depois de vencer a Juventude de Viana, por 3-1.

No primeiro jogo da eliminatória, disputada à melhor de três, os dragões haviam goleado por 8-1 e esta manhã carimbaram o apuramento.

Xavier Barroso (28m) e Gonçalo Alves (34m e 38m) marcaram para o emblema azul e branco, depois do golo inaugural da Juventude, da autoria de Pedro Batista, aos 12 minutos.

O FC Porto defronta agora nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre o Benfica e a Oliveirense, que as águias empataram também neste sábado.

À derrota sofrida no primeiro jogo, por 2-1, em casa, as águias responderam com um goleada por 6-1 em Oliveira de Azeméis.

Lucas Ordoñez (4m), Sergi Aragonès (37m), Carlos Nicolía (39m e 48m), Valter Neves (44m) e Danilo Rampulla (47m) marcaram para a formação encarnada, com Franco Ferruccio (47m) a reduzir para a Oliveirense.

O decisivo e terceiro jogo disputa-se no próximo dia 5, na Luz.