Com uma reviravolta incrível, o FC Porto venceu este sábado em casa do HC Braga, por 6-3, em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os dragões estiveram a perder por 3-0, fruto dos golos de Diogo Seixas (28m) e Ângelo Fernandes (28m e 38m) mas conseguiram depois virar o resultado, com golos de Ezequiel Mena (39m), Xavier Barroso (44m), Gonçalo Alves (46m, 47m, 48m) e Carlo Di Benedetto (50m).

Com este resultado, o FC Porto segue no segundo lugar do campeonato, com menos quatro pontos do que o Óquei de Barcelos, mas também menos um jogo.

De resto, o Óquei venceu no terreno do Valongo, por 4-1; a Sanjoanense triunfou por 2-1 frente ao Tigres Almeirim, enquanto o HC Turquel-Juventude de Viana terminou empatado (1-1).