O FC Porto, campeão em título, está na final do campeonato nacional de hóquei em patins, depois de, tal como havia feito no passado sábado, ter derrotado o Sporting, no quinto e decisivo jogo da meia-final, no desempate por penáltis (2-1), depois do 4-4 com que terminou o prolongamento.

Por falar em grandes penalidades, o Sporting desperdiçou uma logo ao minuto 3, por Rafael Bessa. Os leões foram, ainda assim, capazes de dar expressão à boa entrada no jogo com um golo de Alessandro Verona (6m), na sequência de um excelente trabalho individual, que se seguiu a uma boa oportunidade dos portistas, desperdiçada por Carlo Di Benedetto.

A primeira parte foi muito isto, feita de ascendente repartido e recheada de lances de perigo junto das duas balizas. O FC Porto, por exemplo, respondeu muito bem ao golo sofrido e empatou ao minuto 14, por Gonçalo Alves, ele que, instantes antes, havia acertado no ferro da baliza defendida por Ângelo Girão.

A reviravolta portista ficou completa aos 21 minutos com um raro golo de Edu Lamas, que deixou os dragões pela primeira vez na frente do marcador, no Pavilhão João Rocha, em toda a meia-final. O Sporting não demorou, no entanto, a tornar a nivelar o resultado, por João Souto, tendo o 2-2 perdurado até ao intervalo.

O segundo tempo abriu com novo penálti desperdiçado, agora pelo portista Gonçalo Alves (4m). Numa segunda metade igualmente equilibrada, mas menos efusiva, os leões voltaram a colocar-se na frente do marcador aos 12 minutos, por Henrique Magalhães, ele que atirou ao poste da baliza de Malián instantes antes de Rafa apontar o 3-3 (21m) com que terminou o tempo regulamentar.

No prolongamento, o guarda-redes do FC Porto brilhou num par de situações, ao travar um livre direto de Nolito Romero e um desvio com selo de golo de Verona, antes de Ezequiel Mena colocar os dragões na frente do marcador com um remate forte e colocado.

Estávamos a pouco mais de dois minutos do fim do encontro, mas o Sporting ainda foi a tempo de evitar a derrota com uma finalização eficaz de Toni Pérez, a passe de Verona, num lance que se seguiu a uma defesa crucial de Girão no cara a cara com Mena.

No desempate por penáltis, Edu Lamas e Gonçalo Alves marcaram pelo FC Porto, enquanto Nolito Romero foi o único a conseguir bater o guarda-redes dos dragões, Xavi Malián.

O FC Porto vai discutir a final do campeonato nacional de hóquei em patins com o Óquei de Barcelos, que afastou o Benfica (3-1) na restante semifinal. O primeiro jogo da eliminatória, discutida à melhor de cinco partidas, está agendado para o dia 14 de junho.