A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins vai disputar o Mundial da modalidade em breve, em Itália. Começa na próxima segunda-feira e acaba a 22 de setembro.

As lusas são uma das candidatas e Hélder Antunes, selecionador, fez a antevisão à competição. «Nós temos é de estar preparados e ir jogo a jogo, lutando pela vitória», começou por dizer, à agência Lusa. O selecionador encontra em todos os adversários um «grande desafio» e, por isso, avisou que a formação lusa tem de «estar supercompetitiva», se quiser ganhar o troféu.

«Os portugueses podem ter essa garantia de que esta equipa, à imagem do que tem feito nos últimos anos, será uma equipa à imagem da mulher portuguesa: guerreira e lutadora e vai deixar tudo em campo», prometeu o selecionador, sem estabelecer um objetivo.

As lusas foram quatro vezes finalistas vencidas em Mundiais, com Portugal ainda a procurar o primeiro título de campeão, num historial dominado pela Espanha, com sete troféus, e pela Argentina, atual vencedora, com seis.

Na fase de grupos, Portugal vai enfrentar Colômbia, na segunda-feira, França, na terça-feira, e Argentina, na quarta-feira. Seguem-se as meias-finais e a final.