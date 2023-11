Com uma goleada por 10-0 sobre os suíços do RHC Wimmis, em jogo da terceira jornada do grupo B, o HC Braga qualificou-se para os oitavos de final da Taça Europeia de hóquei patins, juntando-se ao já apurado Murches.

No Pavilhão das Goladas, em Braga, os minhotos venceram com golos de João Silva (dois), António Trabulo (dois), Vítor Hugo (dois), Pedro Mendes (dois), Gonçalo Meira (um) e Diogo Seixas (um).

Também este domingo, o já apurado Murches somou a terceira vitória no Grupo D, frente aos espanhóis do Voltregá (5-4), em Duisburgo, Alemanha.

Os golos da equipa de Cascais foram apontados por João Maló (dois), Gonçalo Nunes (um), Tomás Moreira (um) e Rafa Lourenço (um).

Os oitavos de final da Taça Europeia (WSE Cup) integram os dois primeiros classificados dos quatro grupos desta fase, mais oito equipas eliminadas da Liga dos Campeões.