O jogo de hóquei em patins entre o Óquei de Barcelos e a Sanjoanense, agendado para a noite deste sábado, em Barcelos, foi adiado, devido a uma «indisposição» sentida por um elemento do staff da formação de São João da Madeira.

«Esta alteração surge na sequência de uma indisposição sentida pelo nosso ecónomo, Hernâni Costa, durante o treino de hoje [sexta-feira] (...). Foi prontamente assistido no Pavilhão dos Desportos e posteriormente encaminhado para o Hospital», pode ler-se no comunicado publicado de Sanjoanense.

Na nota, o emblema de São João da Madeira deixou ainda um agradecimento público pela compreensão tanto do Óquei de Barcelos como da Federação Portuguesa de Patinagem.

«No momento, o foco está na recuperação do nosso Hernâni, a quem enviamos toda a força», concluiu.

A formação de Barcelos emitiu também um comunicado no qual manifestou total solidariedade, sublinhando que «a vida e o bem-estar humano estão acima de qualquer competição».

O clube barcelense confirmou que a partida da oitava jornada do campeonato será reagendada para data a definir em 2026.