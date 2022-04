O hoquista do Sporting Nolito Romero levou uma bolada na cara na partida frente ao Óquei de Barcelos e desmaiou em campo.

O jogador argentino caiu imediatamente no chão, consciente, mas perdeu os sentidos no momento em que estava a ser assistido pela equipa médica.

Os jogadores de ambas as equipas criaram depois um cordão em redor do jogador que acabou por sair do campo de maca, tendo sido transportado para o hospital, de acordo com a informação disponibilizada pelo Sporting.