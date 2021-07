O guarda-redes Marco Barros, de 36 anos, terminou a ligação ao hóquei em patins do Benfica, com o fim do vínculo com o clube, a 30 de junho. O clube encarnado confirmou-o, esta quinta-feira, em comunicado.

Marco Barros finda assim a sua segunda passagem pelo clube, onde esteve nas últimas três épocas e também em 2008/2009.