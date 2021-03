O Óquei Barcelos venceu este sábado na deslocação ao Sp. Tomar (3-4) e isolou-se à condição na liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, com mais três pontos do que o FC Porto, que só joga no domingo e fecha a 22.ª jornada.

O Benfica, terceiro classificado, empatou na receção à AD Valongo (3-3) e foi apanhado pontualmente pela UD Oliveirense, que venceu na receção ao Famalicense, por 8-6.

Quem também aproveitou o deslize das águias foi o Sporting, que venceu a Juventude de Viana por 9-3 e está agora a três pontos do pódio.

Este sábado, a AD Sanjoanense venceu em casa o HC Braga (5-2) e o mesmo resultado, mas fora, foi conseguido pelo HC Turquel na deslocação ao HC Tigres.

O Riba D’Ave-FC Porto joga-se às 15 horas de domingo.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: OC Barcelos, 51 pontos/22 jogos

2.º: FC Porto, 48/20

3.º: Benfica, 43/21

4.º: UD Oliveirense, 43/19

5.º: Sporting, 40/18

6.º: Sp. Tomar, 35/21

7.º: AD Valongo, 26/21

8.º: Juventude de Viana, 22/22

9.º: AD Sanjoanense, 22/21

10.º: Famalicense, 20/21

11.º: HC Braga, 20/21

12.º: HC Turquel, 17/21

13.º: Riba D’Ave, 15/20

14.º: HC Tigres, 10/22