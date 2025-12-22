A Oliveirense interrompeu uma série de dois jogos sem ganhar no campeonato no pavilhão da Juventude Pacense, onde ganhou por 7-6, no jogo que encerrou a 10.ª jornada da fase regular.

A equipa de Oliveira de Azeméis nunca esteve em desvantagem no marcador, ao intervalo vencia por 7-3, mas viu o adversário recuperar na segunda parte até encurtar para a margem mínima, a dez minutos do fim.

Já com o resultado em 7-6, as duas equipas desperdiçaram duas bolas paradas, a última das quais a quatro minutos do fim perdida pelo pacense Diogo Abreu, que falhou um penálti.

No último minuto, Bruno Di Benedetto viu o cartão azul e deixou a Oliveirense reduzida a quatro jogadores, mas a equipa da casa não conseguiu aproveitar a vantagem numérica até ao soar da buzina.

Nuno Santos e Marc Rouzé bisaram pela formação do distrito de Aveiro, tal como Filipe Flórido pelos pacenses.

O triunfo permite à Oliveirense subir ao sexto lugar da tabela, com 15 pontos, enquanto a Juventude Pacense, antepenúltima classificada, mantém os cinco com que entrou na 10.ª ronda.