O Benfica informou que Pablo Álvarez sofreu um traumatismo direto do ombro esquerdo no jogo 2 da final do campeonato nacional de hóquei em patins, «do qual resultou luxação da articulação acromio-clavicular».

Segundo os encarnados, o argentino vai ser submetido a intervenção cirúrgica na próxima sexta-feira.

Álvarez, uma das principais figuras do hóquei do Benfica, vai ser «forçado a uma paragem prolongada» e falha, assim, os restantes jogos da final com o Sporting.

Esta quarta-feira, refira-se, joga-se o terceiro jogo, no Pavilhão da Luz. A final está empatada (1-1).