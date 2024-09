Portugal garantiu, ao início da tarde desta quinta-feira, o apuramento para as meias-finais do Mundial feminino de hóquei em patins, graças à vitória expressiva ante a Inglaterra, por 13-1.

Em Novara, Itália, a equipa treinada por Hélder Antunes já vencia por 7-1 ao intervalo e confirmou o apuramento com goleada com mais seis golos na segunda parte.

Sofia Moncóvio (3x), Ana Beatriz Silva (3x), Joana Teixeira (2x), Inês Severino (2x), Ana Fernandes (2x) e Ana Catarina fizeram os golos da seleção portuguesa. Para as inglesas, marcou Isabelle Jansen.

Portugal fica agora à espera do desfecho do Itália-Colômbia desta quinta-feira para saber com quem joga as meias-finais, agendadas para as 20 horas de sexta-feira.