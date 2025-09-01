Portugal iniciou o Europeu de hóquei em patins com uma derrota, por 3-2, frente à Itália.

Em Paredes, e com o pavilhão cheio, a Seleção nacional deu o primeiro aviso aos 14 minutos, quando Alvarinho acertou no poste da baliza defendida por Zampoli, mas sofreu o 1-0 na resposta, por Andrea Malagoli, com os portugueses a pedirem falta no início do lance.

Portugal conseguiu repor a igualdade perto do intervalo, por Alvarinho, e deu a volta ao marcador aos 15 minutos da segunda parte, numa finalização de classe de Rafa, já depois de Gonçalo Alves ter desperdiçado um livre direto, pela décima falta dos italianos.

Quando o mais difícil parecia alcançado pelos portugueses, surgiu um lance infeliz de Gonçalo Alves, que desviou para a sua baliza um passe de Ipiñazar (41m).

No lance seguinte, Alessandro Verona, avançado do Sporting, operou a reviravolta num contra-ataque eficaz dos transalpinos.

Apesar do maior risco assumido na reta final, tendo fechado o jogo sem guarda-redes na baliza, Portugal não foi capaz de evitar a derrota. O mais perto que esteve de o conseguir foi aos 46 minutos, quando Alvarinho desperdiçou um livre direto e, depois, não conseguiu aproveitar a vantagem numérica nos dois minutos seguintes, pelo azul a Verona.

No restante jogo do Grupo A do Europeu, a Espanha derrotou a França por 2-1. Já no Grupo B, Andorra bateu a Alemanha por 5-4, enquanto Suíça e Áustria empataram a uma bola.

Para esta terça-feira estão agendados os jogos Alemanha-Áustria (14h00), Andorra-Suíça (16h30), Itália-Espanha (19h00) e Portugal-França (21h45).