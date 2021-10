A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins venceu esta quarta-feira a Itália, por 3-2, na terceira jornada do Campeonato da Europa, que decorre no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

Após golear a Inglaterra, por 11-0, na estreia, e a França, por 9-1, no primeiro jogo mais exigente, as lusas sentiram muitas dificuldades ante as transalpinas, que tinham ganho à França (3-0) e perdido com a Espanha (6-0).

Erica Ghirardello fez o único golo no primeiro tempo, a favor da Itália. A resposta surgiu quando Ana Catarina igualou, de penálti, ao terceiro minuto da etapa complementar. A reviravolta chegou pouco depois, com Raquel Santos a finalizar quando as adversárias estavam reduzidas, temporariamente, a três jogadoras de campo. A Itália chegou ao 2-2 por Pamela Lapolla mas, no minuto seguinte ao empate, Sofia Moncóvio, isolada, recuperou a vantagem.

Na quinta-feira, Portugal defronta a Espanha, num embate que definirá os dois primeiros classificados desta fase, seleções que depois se irão defrontar novamente no sábado, na final que opõe os dois primeiros classificados.