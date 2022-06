A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que realizou duas detenções no âmbito do Sporting-Benfica das meias-finais do playoff do campeonato de hóquei em patins.

Em comunicado, a PSP adianta ainda que foram identificados dez adeptos (nove do Sporting e um do Benfica), que foram retirados do Pavilhão João Rocha por «comportamentos inadequados».

Relativamente às detenções, a PSP revela que uma foi por «injúrias», e outra por «resistência e coação quando se retirava uma tarja que camuflava a deflagração de pirotecnia na bancada».

O primeiro caso diz respeito a um vogal da direção leonina, tal como o Maisfutebol escreveu. Miguel Afonso decidiu intervir, para recriminar a intervenção policial, e acabou detido.

Nesse caso houve «necessidade de intervenção policial naquela área para concretizar a detenção e garantir a segurança dos Polícias envolvidos dado que um grande grupo de adeptos tentou impedir a detenção, a retirada da tarja e do detido».

O comunicado refere também que «houve necessidade de afastamento de alguns adeptos do SCP que se encontravam por detrás dos bancos de suplentes», e que «em momento próximo do fim do jogo, este grupo de adeptos começou a avançar para junto dos Polícias e a empurrar a manga da zona técnica, tendo sido necessário aumentar a área de segurança através do afastamento dos adeptos daquele local, criando-se assim condições de segurança para os próprios Polícias e para a saída dos jogadores e equipa de arbitragem, em momento posterior».