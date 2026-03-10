Hóquei: São João da Madeira recebe final four da Taça WSE feminina
A anfitriã Sanjoanense é a única equipa portuguesa apurada para a fase decisiva da prova
A Sanjoanense vai ser a anfitriã da segunda edição da final four da Taça WSE feminina de hóquei em patins, a decorrer nos dias 11 e 12 de abril, em São João da Madeira.
A prova vai ter lugar no Pavilhão dos Desportos e as duas meias-finais disputam-se no sábado, dia 11 de abril, entre Sant Cugat e Voltregà, ambos emblemas espanhóis, e a Sanjoanense e as alemãs do Cronenberg. A final está marcada para o dia seguinte, a partir das 15h00.
Portugal recebe pelo segundo ano consecutivo a fase decisiva da Taça WSE feminina, depois de em 2025 ela ter decorrido em Oliveira de Azeméis e o troféu ter sido conquistado pela Escola Livre.
De recordar ainda que as fases finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, masculina e feminina, vão jogar-se em Coimbra, em maio.
PROGRAMA DA FINAL FOUR:
Meias-finais, 11 de abril:
Sant Cugat - Voltregà, 14:00
Sanjoanense - Cronenberg, 17:00
Final: 12 de abril, 15:00