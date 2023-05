A partir das 20h00, disputam-se os segundos jogos das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, com o FC Porto a receber o Benfica, enquanto o Sporting visita o Óquei de Barcelos.

Os encarnados golearam os dragões na Luz (5-0) e os leões venceram os barcelenses pela margem mínima no Pavilhão João Rocha (6-5).

Acompanhe os dois encontros AO VIVO no Maisfutebol