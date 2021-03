Sporting e AD Valongo empataram este domingo a três golos no Pavilhão João Rocha, em jogo de acerto de calendário, da 10.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Telmo Pinto, aos três minutos, abriu o marcador para os leões, mas Guilherme Silva assinou o 1-1 ao minuto 20 de jogo. Logo a seguir, Toni Perez assinou o 2-1.

Na segunda parte, o Sporting chegou ao 3-1 por Ferran Font, mas a equipa nortenha conseguiu chegar ao empate, com golos de Diogo Fernandes (39m) e Rafael Bessa, este a 32 segundos do fim.

Com este resultado, a equipa verde e branca está no quinto lugar, com 44 pontos. A AD Valongo é sétima, com 27 pontos. Os leões voltam a jogar já na quarta-feira, com o HC Braga.