O Sporting venceu fora o Valongo por 7-4, em jogo da 23.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Ferran Font foi a grande figura da partida, ao apontar quatro golos, todos eles na segunda parte.

Ao intervalo, os leões venciam por 3-1, com bis de Toni Pérez e um golo de João Souto. Para o Valongo marcou Barata. Os restantes três golos da equipa da casa foram todos marcados por Guilherme, todos já na etapa complementar.

Com este resultado, o Sporting chega aos 59 pontos e está no terceiro lugar do campeonato com menos um ponto do que o Óquei de Barcelos e quatro do que o líder FC Porto.