O Sporting confirmou, esta terça-feira, a saída de Zé Diogo da equipa principal de hóquei em patins. O guarda-redes chegou aos leões com dez anos e deixa o clube ao fim de 22 temporadas.

Estreou-se na equipa principal na época de 2010/11 e somou um total de 424 jogos, uma marca que mais nenhum jogador atingiu. Acompanhou também o regresso do hóquei do Sporting ao setor profissional, após a suspensão da modalidade em 1995.

Em 22 anos conquistou um campeonato da III Divisão, duas Supertaças, duas Taças de Portugal, dois Campeonatos Nacionais, uma Taça CERS, três Champions e um Mundial de Clubes.

Aos 32 anos, Zé Diogo deixa aquele que foi, até agora, o único clube da carreira. Em declarações aos meios oficiais do Sporting, o guarda-redes partilhou que estas duas décadas de leão ao peito foram de «imenso orgulho» e que refletem um «sonho de menino tornado realidade».