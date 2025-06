O Óquei de Barcelos venceu no pavilhão da Luz, no desempate por penáltis (2-4), e anulou o "fator casa" na meia-final do campeonato com as águias, enquanto o Sporting voltou a fazer do João Rocha um forte no triunfo diante do FC Porto por 7-4.

Numa primeira parte quezilenta, com várias paragens por desentendimentos entre atletas das duas equipas, o Sporting, que se adiantou cedo no marcador por Alessandro Verona e viu os dragões igualarem na resposta por Ezequiel Mena, ia mostrando ser uma equipa mais agressiva no ataque.

Muito por isso, aos 23 minutos Rafael Bessa celebrava já o 4-1, depois dos golos de Henrique Magalhães e Toni Pérez e de um par de oportunidades flagrantes desperdiçadas pelos leões, que Xavi Malián e os postes da baliza portista anularam.

Os dragões responderam ainda na primeira parte, com uma finalização de classe de Rafa, ele que bisou no início da etapa complementar, já depois de João Souto ter acertado na trave da baliza dos nortenhos.

Pouco depois foi a vez de Alessandro Verona atirar ao ferro, mantendo-se o equilíbrio no marcador que perdurou até oito minutos do fim, quando Roc Pujadas, servido por Nolito Romero, bateu Xavi Malián com uma bela finalização, a uma mão. Romero que, de seguida, fez o 6-3 com um remate forte, de meia distância.

Na resposta, Carlo Di Benedetto ainda reduziu para o FC Porto, que viu Ezequiel Mena ficar perto do 6-5 a pouco mais de um minuto do fim. No entanto, acabaria por ser o Sporting a tornar a marcar, num contra-ataque bem finalizado por Nolito Romero, que fixou o marcador em 7-4.

RECORDE A CRONOLOGIA DOS DOIS JOGOS

No Pavilhão da Luz, Benfica e Óquei de Barcelos protagonizaram uma primeira parte eletrizante, que teve mais oportunidades para os encarnados, mas viu os minhotos marcarem primeiro, pelo goleador Miguel Rocha, na resposta a uma bola ao poste atirada por João Rodrigues.

O artilheiro das águias redimiu-se no minuto seguinte e Pau Bargalló completou a reviravolta a poucos segundos do intervalo, com um remate colocado. Pelo meio, o Óquei de Barcelos desperdiçou um livre direto, por Luís Querido, e não foi capaz de aproveitar os dois minutos seguintes em vantagem numérica pelo cartão azul exibido a Zé Miranda.

O ritmo manteve-se elevado após o intervalo, com o Benfica a continuar com um perfil mais rematador, o que obrigava Conti Acevedo a aplicar-se na baliza dos barcelenses. Ao minuto 9, Miguel Rocha bisou, na conversão, à segunda, de um livre direto, deixando o resultado em 2-2.

De seguida, Pau Bargalló também dispôs de uma bola parada, mas Acevedo continuava intransponível. Apesar dos muitos remates perigosos visando ambas as balizas, o jogo apenas ficaria resolvido nos penáltis, depois de um prolongamento em que o guarda-redes do Óquei de Barcelos voltou a brilhar ao travar um livre direto batido por Lucas Ordoñez.

No desempate por penáltis, Miguel Rocha e Poka marcaram pelos barcelenses, enquanto pelo Benfica nenhum jogador conseguiu ultrapassar a oposição de Conti Acevedo, a grande figura do encontro.

As quartas partidas das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins estão agendadas para o próximo sábado. O FC Porto-Sporting joga-se às 14:30, enquanto o Óquei de Barcelos-Benfica arranca às 21:30. Em caso de triunfo, leões e minhotos avançam para a final.