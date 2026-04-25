O Sporting garantiu a presença na final da Taça de Portugal, ao golear o CD Póvoa por 4-0, este sábado, na meia-final disputada em Tomar.

Danilo Rampulla abriu o marcador aos 11 minutos e Facundo Navarro aumentou a vantagem dos leões quatro minutos depois. Ainda antes do intervalo, Rafa Bessa (24m) apontou o 3-0.

Já na segunda parte, aos 38 minutos, Santiago Honório assinou o último golo do Sporting, que defronta o Óquei de Barcelos – que venceu o Benfica nas «meias» – na final, marcada para as 18h00 de domingo.