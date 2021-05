O Sporting garantiu, esta quarta-feira, o apuramento para a final do campeonato nacional de hóquei em patins, resolvendo a eliminatória com o Óquei de Barcelos ao jogo 3, desta feita com um triunfo por 3-2 no Pavilhão Municipal de Barcelos.

Matias Platero e Toni Pérez (este por duas vezes) colocaram os leões a vencer por 0-3 no marcador. O Óquei de Barcelos ainda reduziu num bis de Luís Querido, mas não evitou a terceira derrota no duelo entre minhotos e lisboetas, que arredou assim os comandados de Rui Neto de lutar pela final.

Quem reacendeu as esperanças pela final foi o FC Porto. Depois de duas derrotas caseiras, os azuis e brancos venceram esta noite na deslocação à Luz, ante o Benfica, por 4-3, reduzindo a eliminatória para 2-1, a favor ainda das águias.

O Benfica inaugurou o marcador por Lucas Ordoñez, mas o FC Porto virou o jogo para 1-2 ainda na primeira parte, por Ezequiel Mena e Di Benedetto. Na segunda parte, Giulio Cocco fez o 1-3 e Rafa aumentou a contagem portista para 1-4. A equipa da casa reduziu ainda depois por Carlos Nicolía e em novo golo de Ordoñez, mas o triunfo foi mesmo dos comandados de Guillem Cabestany, que assim forçam pelo menos o jogo 4 na eliminatória à melhor de cinco.