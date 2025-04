Foi um fim de semana de mudanças na classificação do campeonato nacional de hóquei em patins. Antes de mais porque o líder Sporting perdeu em casa, frente ao Óquei de Barcelos, por 3-1.

Com isto, o Benfica (venceu em casa o HC Braga por 3-0) e o FC Porto (ganhou em casa da Sanjoanense por 4-2) aproveitaram para se aproximar do primeiro lugar, ficando a apenas um ponto do rival leonino.

Resultados da 22ª jornada:

Sábado, 5 abril:

Valongo - Riba d’ Ave, 4-1

Juventude de Viana – Murches, 7-4

Candelária - Sporting de Tomar, 1-2

Domingo, 06 abril:

Benfica - HC Braga, 3-0

Sanjoanense - FC Porto, 2-4

Sporting - Óquei de Barcelos, 1-3

Juventude Pacense – Oliveirense, 3-0

Classificação:

1. Sporting, 55 pontos

2. Benfica, 54

3. FC Porto, 54

4. Óquei Barcelos, 48

5. Oliveirense, 39

6. Juv. Pacense, 25

7. Valongo, 25

8. Sp. de Tomar, 24

9. HC Braga, 23

10. Sanjoanense, 22

11. Juventude Viana, 20

12. Candelária, 20

12. Riba d’Ave, 19

14. Murches, 5