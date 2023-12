O Sporting venceu este sábado o Sp. Tomar, por 6-5, em jogo da 11.ª jornada da primeira fase do campeonato nacional.

Para os leões, marcaram Alessandro Verona, Ferran Font, João Souso (3x) e Gonzalo Romero. O golo de Romero, diga-se, foi apontado a dez segundos do fim, para dar o triunfo aos leões.

Franco Ferrucio, Alexandre Marques e Gonçalo Neto (3x) fizeram os golos da equipa forasteira.

Por sua vez, o FC Porto goleou na receção ao Riba D’Ave, por 4-1.

Carlo Di Benedetto (2x), Gonçalo Alves e Rafa construíram o triunfo dos dragões, Rémi Herman festejou para o clube do Minho.

Por último, o Benfica empatou na receção ao Óquei de Barcelos, 4-4.

Carlos Nicolía, Lucas Ordóñez e Pablo Álvarez (2x) marcaram para as águias, Miguel Rocha, Luís Querido, Vieirinha e Danilo Rampulla fizeram os golos dos visitantes, este último a um minuto do fim.

Com estes resultados, o Sporting lidera o campeonato, com os mesmos 28 pontos da Oliveirense. O FC Porto é terceiro, com 27 pontos, ao passo que o Benfica está em quarto, com 23 pontos.

Os outros resultados do dia:

Oliveirense – Turquel, 9-1

Murches - Carvalhos, 8-4

Valongo – Famalicense, 7-3