O Sporting recebeu e venceu esta noite o HC Braga, por 4-3, em jogo atrasado da sexta jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

No Pavilhão João Rocha, marcaram para os leões Pedro Gil, Alvarinho, Nolito Romero e Gonzalo Romero.

Com este resultado, o Sporting ascende à liderança da classificação, com 23 pontos, mais dois do que a Oliveira e três do que o Benfica.

Também esta quarta-feira, o Óquei de Barcelos triunfou por 3-0 na deslocação ao terreno do Juventude de Viana.