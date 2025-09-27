O Sporting garantiu um lugar na final da Elite Cup, ao vencer o FC Porto, este sábado, por 2-1.

Os dragões até estiveram em vantagem, graças a um golo de Ezequiel Mena mesmo em cima do intervalo. A resposta dos leões apareceu no segundo tempo e Alessandro Verona fez o empate aos 34 minutos. Cinco minutos depois, Danilo Rampulla completou a reviravolta em Odivelas.

A equipa leonina fica à espera do outro finalista, que será o vencedor do Oliveirense-Benfica, marcado para as 21h00 deste sábado. No domingo, às 19h00, disputa-se a final.