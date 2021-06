O Sporting venceu este domingo o FC Porto no Dragão Arena (4-6) e deu a volta a seu favor na final do campeonato nacional de hóquei em patins, liderando agora a eliminatória por 2-1 para ficar a um triunfo do título.

Os leões, que na quinta-feira empataram a final com o triunfo no João Rocha, adiantaram-se na casa dos azuis e brancos aos seis minutos, por Gonzalo Romero, num livre direto. A resposta do FC Porto surgiu aos 17 minutos, com Gonçalo Alves a fazer o 1-1, também de bola parada. Porém, no mesmo minuto, o Sporting voltou para a frente do marcador (1-2), no golo que fez a diferença ao intervalo: marcou João Souto, num remate à boca da baliza.

Logo a abrir a segunda parte, aos 26 minutos, Gonçalo Alves bisou para o 2-2, num golaço de fora da área.

O minuto 36, tal como o 17.º, trouxe um golo para cada lado e novamente com o FC Porto a responder a uma desvantagem. Verona fez o 2-3 mas, no lance seguinte, Rafa desviou um remate de Xavi Barroso para o 3-3.

Depois de responder a três desvantagens, o FC Porto viu o Sporting cavar uma diferença de dois golos no marcador. Verona bisou para o 3-4 aos 38 minutos num remate solto, do lado direito, tendo Ferran Font assinado o 3-5 aos 40 minutos, num remate frontal que ainda contou com um desvio antes de entrar.

FC Porto-Sporting: o filme do jogo

Pouco depois, num curto espaço de tempo, o jogo ficou relançado após uma decisão de arbitragem que o Sporting protestou com razão: Ferran Font marcou, com a bola a bater no topo da rede do lado de dentro e a sair, tendo a equipa de arbitragem entendido que não foi golo. O espanhol protestou com veemência, levou o cartão azul e, na resposta, o FC Porto reduziu para 4-5 aos 42 minutos, por Rafa.

No tudo por tudo, os azuis e brancos sofreram atrás: viram o Sporting sentenciar a 56 segundos do fim, num lance em que a equipa de Guillem Cabestany não tinha guarda-redes na baliza após perda de bola. Gonzalo Romero, que abrira o marcador, fechou-o com o 4-6 final.

No próximo domingo, às 15 horas, há novo encontro na casa do FC Porto, o jogo 4, na primeira oportunidade para os verde e brancos poderem chegar ao seu nono título.