O Sporting venceu o Óquei de Barcelos por 3-2 na oitava jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, destronando o líder à partida para a jornada e ficando lado a lado com o Benfica no topo da classificação, numa jornada em que os encarnados também triunfaram.

Num dia que teve os sete encontros da ronda, houve seis vitórias caseiras, a começar pelo jogo de cartaz, no Pavilhão João Rocha, ao início da tarde. Luís Querido e Danilo colocaram os barcelenses a vencer por 0-2, mas Toni Pérez, Ferran Font e Matías Platero deram a volta ao marcador.

O Benfica assumiu a liderança fruto do desfecho no Sporting-OC Barcelos, com os mesmos 21 pontos dos leões (a quem impuseram a primeira derrota até agora) graças ao triunfo por 8-1 sobre a Juventude de Viana. Lucas Ordónez fez hat-trick, Poka bisou e Gonçalo Pinto, Pablo Álvarez e Diogo Rafael também marcaram. Para os minhotos, marcou Andrés Castaño.

O FC Porto aproveitou da melhor forma a derrota do OC Barcelos para igualar os barcelenses na classificação, com o triunfo por 4-2 ante o Riba D’Ave. Reinaldo García bisou e Ezequiel Mena e Carlo di Benedetto também marcaram para os leões. Anderson Nery bisou para os visitantes.

A AD Valongo confirmou a boa fase com a quarta vitória seguida e subida ao quinto lugar, graças ao 3-1 na receção à UD Oliveirense, num dia em que HC Braga, Parede FC e Paço de Arcos também venceram. O Paço de Arcos protagonizou a única vitória forasteira da jornada ao vencer o Murches (4-6), o HC Braga bateu em casa o Famalicense por 9-5 e o Parede também triunfou em casa, ante o Sp. Tomar (5-3).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 21 pontos

2.º: Sporting, 21

3.º: OC Barcelos, 19

4.º: FC Porto, 19

5.º: AD Valongo, 15

6.º: Sp. Tomar, 13

7.º: HC Braga, 9

8.º: Riba D’Ave, 9

9.º: UD Oliveirense, 8

10.º: Parede FC, 7

11.º: Famalicense, 7

12.º: Paço de Arcos, 6

13.º: Juventude de Viana, 6

14.º: Murches, 4