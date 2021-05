O Sporting recebeu e venceu este sábado o Óquei Barcelos por 5-3, após prolongamento, no jogo 1 das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins, no Pavilhão João Rocha.

O resultado ao intervalo era de 1-1, depois de Gonzalo Romero ter adiantado os leões (15m) e de Miguel Rocha ter feito o tento inicial dos minhotos (23m).

Na segunda parte, Ferran Font devolveu a vantagem aos leões (32m), Rafa fez o 2-2 (45m), o Sporting voltou de novo para a frente por Pedro Gil (47m) mas Giménez assinou o 3-3 (48m) que levou o jogo para prolongamento.

Na primeira parte do tempo extra, Romero bisou para o 4-3 (51m) e Pedro Gil fez o 5-3 final para a formação leonina (58m).

No outro duelo das meias-finais, o Benfica venceu o FC Porto no jogo 1 (5-7).