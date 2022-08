A Taça Continental de hóquei em patins de 2022 vai disputar-se em Follonica, Itália, nos dias 17 e 18 de setembro, revelou esta terça-feira a Federação Europeia de Hóquei em Patins.

A competição será disputada num modelo de ‘final four’ e contará com a participação do Valongo, atual vice-campeão europeu. Calafell, Trissino e Follonica, o atual campeão europeu, são as outras equipas que estarão presentes.

As meias-finais estão agendadas para dia 17 de setembro e a final para o dia seguinte, domingo.