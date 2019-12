Toni Pérez, hoquista do Sporting, foi apanhado com 2,66 gramas de álcool por litro de sangue, depois de ter provocado um acidente violento em Lisboa.

O sinistro registou-se a 30 de novembro, mas só esta segunda-feira foi noticiado pelo «jornal i», que adianta que o espanhol conduzia um veículo que começou por embater violentamente na traseira de outro, que estava parada nos semáforos da Avenida Lusíada. Daqui resultou uma vítima ligeira, assistida no local por uma equipa do INEM e transportada depois para o Hospital de Santa Maria, por precaução.

O automóvel de Toni Pérez acabou por incendiar-se na sequência do embate violento, mas ao abandoná-lo o hoquista esqueceu-se de acionar o travão de mão, pelo que a viatura, dada a inclinação do local, acabou por ir embater numa terceira.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, e foi então que Toni Pérez acusou 2,66 gramas de álcool por litro de sangue, um valor cinco vezes superior ao máximo permitido por lei (0,55).

Ainda de acordo com o «jornal i», o hoquista espanhol estava com dificuldades de equilíbrio e até a comunicar, e nem terá conseguido assinar a declaração do acidente.

Ao que o Maisfutebol apurou, Toni Pérez ficou sob alçada disciplinar do Sporting, mas o processo já está encerrado. O espanhol foi multado e falhou dois jogos: a visita ao HC Tigres, logo no dia seguinte ao acidente, a receção ao Juventude de Viana, a 7 de dezembro.

Toni Pérez voltou à competição no passado sábado, na visita ao Reus, em jogo da Liga Europeia.