O benfiquista Carlos Nicolía reagiu esta quarta-feira ao castigo de dois jogos de suspensão, anunciados pela Federação de Patinagem de Portugal, que o retiram da «negra» desta noite, no Dragão Arena.

Numa longa publicação nas redes sociais, o argentino começou por lembrar que «um atleta treina todos os dias da sua vida com um único objetivo de jogar e vencer finais».

Nicolía, recorde-se, foi admoestado com o cartão azul no jogo quatro da final do campeonato, após troca de palavras com Reinaldo García, do FC Porto, acabando por ver o vermelho após insultos à equipa de arbitragem. Na nota publicada no Instagram, o camisola 5 das águias refuta as acusações.

«No jogo anterior fui expulso injustamente e hoje perco esta final. As imagens provam por si só, eu nunca disse o que aquela pessoa disse, nem usei essa frase! Mas sei a camisola que represento e é o preço que hoje tenho de pagar com orgulho. Perco o jogo mais importante do ano, mas vou torcer pelo meu clube nas bancadas, que nunca baixem os braços e torço para que seja uma partida desportivamente digna», escreveu.

Depois de dois triunfos para cada lado nos encontros anteriores, Benfica e FC Porto decidem o campeão nacional de hóquei em patins no jogo 5 da final do play-off, às 20h00, no Dragão Arena.