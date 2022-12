O Óquei de Barcelos é o novo líder do campeonato nacional de hóquei em patins, depois de vencer o Benfica, que liderava a prova, em casa por 3-2.

O Benfica até se colocou em vantagem logo aos oito minutos, por Gonçalo Pinto, mas o conjunto barcelense chegou ao empate ainda na primeira parte por Miguel Rocha e deu a volta a abrir a segunda parte, graças a um golo de Luís Querido.

Lucas Ordoñez voltou a empatar o jogo para o Benfica, mas aos 38m Luís Querido bisou e deu o triunfo à equipa da casa.

Ao fim de sete jornadas o Óquei de Barcelos passa a ser a única equipa ainda sem derrotas e assume a liderança com 19 pontos, mais um do que Benfica e Sporting, e mais três do que o FC Porto, que também jogou nesta quinta-feira.

Na visita ao Juventude Viana, os dragões golearam por 6-1, com Rafa a ser a figura da partida com um hat-trick. Carlo di Benedetto, Gonçalo Alves e Eze Mena fizeram os outros golos.