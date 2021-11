Toni Pérez, jogador do Sporting e da seleção espanhola, em declarações no final da vitória na final do Europeu de hóquei em patins:

«Orgulho enorme pela vitória num torneio que queríamos ganhar. Foi difícil, com resultados muito próximos e equilibrados. Quero dar os parabéns à França, uma equipa que ganhou a Portugal, a Itália e que hoje tornou-nos as coisas muito difíceis. Vamos continuar a festejar, somos campeões europeus e não quero entrar em polémicas.»