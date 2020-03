Reinaldo Ventura é um dos jogadores portugueses do Trissino, equipa que está de quarentena devido a um colega ter dado positivo pelo Covid-19.

À TVI, o hoquista explicou a situação: «Toda a equipa do Trissino está de quarentena, pelo menos até 13 de março. Tivemos um colega que deu positivo para este coronavírus. Os sintomas começaram a surgir no domingo, estivemos em contacto com ele dois dias antes, que é o prazo limite para não termos ficar na situação em que estamos. Aconselharam/obrigaram a estar de quarentena.»

Reinaldo Ventura explicou que todos vão «ficar em casa sem poder sair, sem contactar ninguém e com alguns cuidados».

O hoquista português concluiu: «Já contactaram do hospital central de Vicrnza a aconselhar a dar os passos a seguir nestes próximos dois dias.»