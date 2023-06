Alejandro Domínguez, treinador de hóquei em patins do Sporting, citado pela agência Lusa, após o jogo 4 da final do campeonato, que consagrou o Benfica como campeão:

«Entrámos muito fortes e criámos situações claras para finalizar. Marcámos pelo Gonzalo Romero. Estávamos muito bem. Depois do Benfica empatar, a equipa ressentiu-se e baixou animicamente. A equipa encheu-me de orgulho pela vontade de vencer o jogo. Faltou-nos um pouco de critério na escolha da linha de passe. O Benfica esteve bem defensivamente. Este é o resumo, a quente, que posso fazer do que se passou.»

«Quando delineámos a época tínhamos como objetivo estar em todas as decisões. E, à exceção da Liga do Campeões, conseguimos estar. Mas, não basta estar. Temos de ganhar e a equipa foi construída para ganhar. Agora temos de digerir isto.»

«O terceiro golo do Benfica é um dos momentos decisivos do jogo. As faltas são decisivas, mas não posso imputar a responsabilidade a ninguém. Todos queriam ganhar.»

«O Benfica é justo campeão nacional. E dou-lhes os parabéns. O único ruído que houve foram as declarações de Miguel Afonso e o comunicado do Benfica. Grave foi o que se passou na época passada. Hoje passou-se alguma coisa? Nada. Acabou o jogo e os jogadores ficaram na pista. Na pista não houve ruído.»

«Tenho condições para continuar, a não ser que o clube me diga o contrário.»