O Valongo apurou-se este sábado para a final da Taça Continental de hóquei em patins, graças à vitória por 3-2 ante a formação espanhola do Calafell, em Follonica, Itália.

A formação portuguesa, finalista vencida da Liga Europeia, no desempate por grandes penalidades frente aos italianos do Trissino (3-1, após 4-4), esteve a perder por 2-0, mas deu a volta com golos de Miguel Moura, Diogo Abreu e Facundo Navarro.

Na final, a formação portuguesa disputa o título com o vencedor do jogo Trissino-Follonica.