A equipa de hóquei do Barcelona arrancou a temporada com duas vitórias na Liga catalã e com Hélder Nunes a brilhar a grande altura.

Na vitória frente ao CP Taradell, o internacional português protagonizou um dos momentos do jogo, com um golaço que o próprio Barça partilhou nas redes sociais.

Refira-se que João Rodrigues é o outro português no plantel dos blaugrana.