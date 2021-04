Valtteri Bottas, vice-campeão mundial de Fórmula 1 e colega de Lewis Hamilton na Mercedes, tornou-se co-proprietário de uma equipa finlandesa de hóquei no gelo.

Em comunicado o Lahden Pelicans informou que o piloto adquiriu dez por cento das ações do clube e que também fez um investimento para amortizar a dívida.

Valtteri Bottas é natural de Nastola, localidade vizinha de Lathi, onde atua esta equipa da primeira divisão da Finlândia, país onde o hóquei no gelo é um dos desportos mais populares.

Valtteri Bottas becomes a significant shareholder of Pelicans Lahti🔥🤝



Welcome to the Pelicans-family @ValtteriBottas 🙏💙



READ: https://t.co/9jGsDlvznz#VB77 #F1 pic.twitter.com/CPjfwvj5sI